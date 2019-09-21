Чинний контракт 31-річного аргентинця розрахований до літа 2021 року

Джерело - Calciomercato.

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн може підписати нову угоду з Ювентусом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Чинний контракт 31-річного аргентинця розрахований до літа 2021 року.

Тренер туринців Мауріціо Саррі довіряє Ігуаїну і робить на нього ставку.

У той же час Ігуаїн не хоче повторити долю Маріо Манджукича, який продовжив контракт і залишився без ігрової практики і не був включений в заявку на Лігу чемпіонів.

Аргентинець хотів би пограти за Рівер Плейт, де починав кар'єру, але не раніше 2022 року, тому його брат і агент Ніколас обговорить майбутнє гравця з керівництвом Ювеентуса.

Нагадаємо, Ювентус поступився лідерством в Серії А вперше за 560 днів.