Джерело - campeones.ua.
Нападник туринського Ювентуса Маріо Манджукич найближчим часом може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє журналіст Джанлуко Ді Марціо.
Керівництво "старої синьйори" дало дозвіл 33-річному хорвату вести переговори з іншими клубами про свій трансфер.
Зокрема зазначається інтерес до хорвата з боку катарського клубу Аль-Гарафа.
З цієї причини Манджукич не включений в заявку команди Мауріціо Саррі на найближчий матч проти Фіорентини.
Нагадаємо, Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.