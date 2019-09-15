Джерело - Футбол 24.
Ювентус перервав свою півторарічну серію лідерства в італійському чемпіонаті, після нічиї з Фіорентиною.
Про це повідомляє Football Italia.
Востаннє туринці віддавали іншій команді першу сходинку Серії А ще 3 березня 2018 року, коли їх випередив Наполі.
Після вчорашньої нічиєї у матчі з Фіорентиною підопічні Мауріціо Саррі знову перервали свою приємну тенденцію. Цього разу їх обійшов Інтер, який не втратив очок у перших трьох турах Серії А.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче перехопити в Ювентуса півзахисника Тоттенгема.