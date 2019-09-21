Ліверпуль виплатив Манчестер Сіті мільйон фунтів за мировою угодою

Розрахувалися за неправомірні дії скаутів

Ліверпуль був змушений заплатити Манчестер Сіті згідно з домовленістю між клубами.

Про це повідомляє The Times.

"Червоні" попалися на тому, що зламали комп'ютерну систему скаутської служби Манчестер Сіті. Сума виплати склала мільйон фунтів.

Скандал розгорівся ще в вересні 2013 року року, коли "городяни" найняли експертів з комп'ютерного шпигунства, щоб з'ясувати, чи використовували їх скаутську систему сторонні люди.

Дані підозри виникли з огляду на те, що три скаута Манчестер Сіті перебралися в Ліверпуль. Відзначимо, що в їх числі був і нинішній спортивний директор "червоних" Майкл Едвардс.

Раніше, колишній гравець Ліверпуля міг перейти до українського клубу в 2018 році.

Нагадаємо, Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті.