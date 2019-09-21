Колишній гравець Ліверпуля міг перейти до українського клубу в 2018 році

Кокер міг перейти до українського клубу

Колишній захисник Ліверпуля і Тоттенхема Стівен Кокер, який зараз захищає кольори турецького Аланьяспора, у 2018 році міг стати гравцем одного з українських клубів.

Про це футболіст зізнався у Світ Прем'єр-ліги.

Відбутися це могло після того, як 27-англієць сів за кермо в нетверезому стані, через що він виявився не потрібен англійським командам.

"У мене все добре було в Куїнз Парк Рейнджерс, поки я не сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Я вдячний, що мене зупинила поліція, адже я міг заїхати куди завгодно. Після цього КПР розірвав зі мною контракт і я залишився без клубу . Я перебував у великій депресії, але не переставав тренуватися і чекати свого шансу. У мене було багато запрошень з хорошими грошима: з Китаю, України та Болгарії, однак я вирішив почекати більш цікаві варіанти. В Англії я нікому не потрібен був, але в один день мене запросив шотландський Данді Юнайтед", - розповів Кокер.

Нагадаємо, Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті.

Раніше, Динамо підписало гравця Шахтаря.