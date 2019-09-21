Санжар: Нам потрібно підсилювати лінію атаки

Мій профіль
У Києві відбудуться титульні бої WWFC 15
Сьогодні 07:47 470
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Литви та Португалії
Вчора 21:44 1496
Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами
Вчора 20:52 849
Українка виборола бронзу на Гран-прі із дзюдо
Вчора 20:16 363
Агробізнес переміг Авангард та повернув лідерство у Першій лізі
Вчора 18:22 894
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
19.09.2019 23:52 1155
Динамо мінімально перемогло Мальме
19.09.2019 21:45 1773
Динамо - Мальме 1:0. Як це було
19.09.2019 21:45 11154
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
19.09.2019 07:30 1292
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
19.09.2019 06:48 3743
Навколо спорту
Блоги
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
16.09.2019 18:32 1045
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 1022
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1106
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2933
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4526 3
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:00 Футбол Екс-тренер Сталі стане помічником Мазяра у Львові 14
11:49 Футбол Кальярі - Дженоа 3:1. Огляд матчу 108
11:34 Футбол Гвардіола назвав ім'я свого наступника у Манчестер Сіті 370
11:21 Теніс Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Осаці 118
11:06 Футбол Зоря - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ 292
11:05 Теніс Козлова зуміла пройти кваліфікацію турніру в Ухані 265
10:49 Футбол Супряга: Керівництво Динамо дозволило мені зіграти проти киян 235
10:34 Футбол Колишній гравець Ліверпуля міг перейти до українського клубу в 2018 році 275
10:21 Футбол Санжар: Нам потрібно підсилювати лінію атаки 179
10:05 Теніс Скандал у WTA. Російська тенісистка намагалася продати місце на турнірі 785
10:00 Футбол Мілан - Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А 103
09:50 Футбол Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом у 6 турі Ліги 1 333
09:35 Футбол Осасуна і Бетіс зіграли внічию у 5 турі Ла-Ліги 218
09:20 Футбол Борнмут на виїзді переміг Саутгемптон у 6 турі АПЛ 314
09:11 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Вотфорд: онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ 121
09:05 Футбол Кальярі здолав Дженоа у 4 турі Серії А 140
08:48 Пряма трансляція Мілан - Інтер: онлайн-трансляція матчу 4 туру Серії А 131
08:30 Футбол Зоря — Маріуполь: прев'ю матчу 8 туру УПЛ 548
08:30 Пряма трансляція Лестер - Тоттенгем: онлайн-трансляція 161
08:00 Футбол Львів - Олімпік: прев'ю матчу 8 туру УПЛ 419
07:47 ММА У Києві відбудуться титульні бої WWFC 15 470
07:43 Блог Про старт українських клубів в єврокубках - ТаТоТаке 385
20 Вересня 2019
23:50 Футбол Капітан Мальме розкритикував суддівство у матчі з Динамо 1043
23:37 Футбол Дніпро-1 – Карпати 2:0. Огляд матчу 452
23:26 Футбол Шальке вирвало перемогу у Майнца в 5 турі Бундесліги 250

Санжар: Нам потрібно підсилювати лінію атаки

Сьогодні 10:21 179 0
Санжар прокоментував поразку у Дніпрі
Санжар: Нам потрібно підсилювати лінію атаки
#Санжар, #Карпати

Джерело - ФК Карпати.

У матчі восьмого туру УПЛ з СК Дніпро-1 львівським Карпатам не вистачало лідерів.

Про це наставник львівян Роман санжар заявив клбуній прес-службі.

"Були два різних тайми. У першій половині зустрічі нам не вдалось як слід налаштуватись, ми програли багато епізодів боротьби, підборів та припустились багатьох помилок у своєму штрафному майданчику. Другий тайм був абсолютно іншим, я задоволений діями хлопців, адже була самовіддача, ми створили чимало моментів біля воріт суперника, але нам не вдалось їх реалізувати. Проте я задоволений тим, що гравці до кінця бились на футбольному полі, але також хочу привітати Дніпро-1 із заслуженою перемогою.

Вважаю, що нам бракувало наших лідерів, які не змогли зіграти у цьому матчі. Також нам потрібно підсилювати лінію атаки, бо для того, щоб вигравати матчі, у складі повинні бути досвідчені футболісти, які можуть вирішувати моменти. У нас багато молоді, яка буде прогресувати, але результат команді потрібен зараз. Мені подобається, що у хлопців є бажання, тому я впевнений, що перспектива у нашому колективі присутня", - зазначив Санжар.

Нагадаємо, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.

Раніше повідомлялося, що Карпати переглядають родича гравця Динамо.

Коментарі ()