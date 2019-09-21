Санжар: Нам потрібно підсилювати лінію атаки

У матчі восьмого туру УПЛ з СК Дніпро-1 львівським Карпатам не вистачало лідерів.

Про це наставник львівян Роман санжар заявив клбуній прес-службі.

"Були два різних тайми. У першій половині зустрічі нам не вдалось як слід налаштуватись, ми програли багато епізодів боротьби, підборів та припустились багатьох помилок у своєму штрафному майданчику. Другий тайм був абсолютно іншим, я задоволений діями хлопців, адже була самовіддача, ми створили чимало моментів біля воріт суперника, але нам не вдалось їх реалізувати. Проте я задоволений тим, що гравці до кінця бились на футбольному полі, але також хочу привітати Дніпро-1 із заслуженою перемогою.

Вважаю, що нам бракувало наших лідерів, які не змогли зіграти у цьому матчі. Також нам потрібно підсилювати лінію атаки, бо для того, щоб вигравати матчі, у складі повинні бути досвідчені футболісти, які можуть вирішувати моменти. У нас багато молоді, яка буде прогресувати, але результат команді потрібен зараз. Мені подобається, що у хлопців є бажання, тому я впевнений, що перспектива у нашому колективі присутня", - зазначив Санжар.