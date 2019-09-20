Дніпро-1 повністю переважав Карпати у першому таймі та міг реалізувати більше своїх моментів.

Про це розповів головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко.

"Важка гра. Перший тайм проходив за нашої і територіальної, і ігрової переваги, можна було реалізовувати більше моментів. А от другий тайм був більш рівний, з обопільними шансами на забиті м’ячі. Пощастило нам в одному випадку, коли Юрчук витягнув небезпечний удар від Мартінса. А після другого голу були в нас можливості й збільшити рахунок. Перемога дуже довгоочікувана та важлива для нас. Після кубкового матчу маємо у чемпіонаті дві гри з грандами, тому зараз гарний настрій, задоволені. Напевно, перемога є закономірною", - відзначив Михайленко.