Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю, Оболонь Бровар перемогла Миколаїв

Три вилучення у двох матчах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 вересня, відбулися два матчі восьмого туру Першої ліги.

У Харкові місцевий Металіст 1925 матч з Минаєм дограв у дев’ятьох. У першому таймі при рахунку 1:1 Дехтяренко отримав друге попередження і було призначено пенальті, яке реалізував Нурієв, вивівши вперед Минай. А на 65-ій хвилині Прядун отримав червону картку. У меншості харківська команда зуміла зрівняти рахунок - 2:2. Але до завершення матчу гості відновили перевагу в один м’яч.

У Києві Оболонь Бровар святкувала перемогу над Миколаєвом. У компенсовані хвилини першого тайму Гуськов вивів господарів вперед. У другому таймі Коваленко подвоїв рахунок у зустрічі. Миколаївці матч догравали у меншості - на 83-ій хвилині червону картку отримав Кушніренко.

Чемпіонат України, Перша ліга

8 тур, 9 вересня

Металіст 1925 - Минай 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Гавриленко, 1:1 - 19 Кольцов (пен), 1:2 - 37 Нурієв (пен), 2:2 - 82 Вентура, 2:3 - 89 Гегедош

Оболонь Бровар - Миколаїв 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Гуськов, 1:1 - 73 Коваленко

Раніше, Волинь не переграла Інгулець.