Андрій Шевченко визначився із складом на вирішальні матчі відбору Євро-2020

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список футболістів, яких він викликав на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На збори було викликано 21 гравця, ще 6 потрапили у резерв.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Вальядолід).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі Динамо), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі Шахтар), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва Динамо ), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораес (Шахтар).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі Динамо), Віктор Коваленко (Шахтар), Роман Безус (Гент), Євген Шахов (Лечче).

Нагадаємо, Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.

Раніше, журналіст вказав на помилку Шевченка.