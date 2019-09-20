Джерело - УАФ.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список футболістів, яких він викликав на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На збори було викликано 21 гравця, ще 6 потрапили у резерв.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Вальядолід).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі Динамо), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Брюгге).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі Шахтар), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва Динамо ), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).
Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораес (Шахтар).
Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі Динамо), Віктор Коваленко (Шахтар), Роман Безус (Гент), Євген Шахов (Лечче).
Нагадаємо, Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.
Раніше, журналіст вказав на помилку Шевченка.