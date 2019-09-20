Гравці ФК Львів працюють над покращенням якості гри.

Про це розповів головний тренер Володимир Мазяр.

"Найголовніше, що я хочу зробити на посаді наставника Львова – підвищити якість гри. Хочеться внести грамотні зміни до гри, щоб це було помітно вболівальникам. Це стосується і переходу з оборони в атаку та навпаки, і реалізації гольових моментів, і соліднішої гри в обороні. Гра з Олімпіком буде дуже важливою якраз у контексті сприйняття гравцями цих змін.

Хочеться також зламати 11-місячну безпереможну тенденцію і врешті потішити наших прихильників. Нам дуже важливо відчувати їх підтримку у прийдешньому матчі. Все-таки футболісти та тренерський штаб стараються щось виправити та покращити саме для них", - відзначив Мазяр.