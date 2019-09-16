Керівництво Гірник-Спорт вимагає компенсацію у ФК Львів за перехід головного тренера Володимира Мазяра.

Про це розповів президент клубу Петро Каплун.

"Тисяч 400-500. Гривень. Раз такий діамант ми виховали: амбітний, як написав генеральний директор, харизматичний, молодий. Думаю, у ПФК Львів є гроші, щоб за такого тренера заплатити невелику компенсацію", – розповів Каплун.