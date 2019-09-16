Джерело - football.ua.
Керівництво Гірник-Спорт вимагає компенсацію у ФК Львів за перехід головного тренера Володимира Мазяра.
Про це розповів президент клубу Петро Каплун.
"Тисяч 400-500. Гривень. Раз такий діамант ми виховали: амбітний, як написав генеральний директор, харизматичний, молодий. Думаю, у ПФК Львів є гроші, щоб за такого тренера заплатити невелику компенсацію", – розповів Каплун.
Раніше повідомлялося, що Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я.
Нагадаємо, Мазяр вказав причину переходу у ФК Львів.