Джерело - fckarpaty.com.
Новий головний тренер Карпат Роман Санжар хоче змінити стиль гри львів’ян.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Адаптація проходить добре, хоча, мабуть, лише після матчу проти Ворскли у мене з’явився вільний час. Ми з помічником поїхали в центр, випили кави та подивились на красу Львова
Найважливіше завдання – це змінити стиль гри. Звісно, метою є потрапляння до першої шістки, а також розвиток молоді", - відзначив Санжар.
Нагадаємо, Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ.
Раніше повідомлялося, що для Олександра Чижевського звільнення стало несподіваним.