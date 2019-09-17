Новий головний тренер Карпат Роман Санжар хоче змінити стиль гри львів’ян.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Адаптація проходить добре, хоча, мабуть, лише після матчу проти Ворскли у мене з’явився вільний час. Ми з помічником поїхали в центр, випили кави та подивились на красу Львова

Найважливіше завдання – це змінити стиль гри. Звісно, метою є потрапляння до першої шістки, а також розвиток молоді", - відзначив Санжар.