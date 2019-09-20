Джерело - footboom.com.
Жозе Моурінью не хоче заміняти Зінедіна Зідана на посту головного тренера Реала.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Для мене було честю працювати у Реалі. Зідан - це не просто черговий тренер в історії Мадрида. Хочу, щоб ситуація навколо нього заспокоїлася. В даний час я не хотів би повертатися в Реал, тому що там вже є тренер. Повернуся до роботи тоді, коли це станеться.
Я працюю на телебаченні один раз на місяць. Отримую задоволення і вчуся", - відзначив Моурінью.
Нагадаємо, у Реалі незадоволені методами Зідана.
Раніше, Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану.