Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану

Моурінью може повернутися до Реала

Розгромна поразка в Лізі чемпіонів від ПСЖ (0:3) помітно похитнула позиції Зінедіна Зідана на посту головного тренера Реала.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво Реала вже визначилося з кандидатурами тренерів, які можуть замінити Зідана в разі звільнення.

У шорт-лист мадридського клубу входять Жозе Моурінью, який вже тренував Реал в 2010-2013 роках, Массімільяно Аллегрі і легенда клубу Рауль Гонсалес, який зараз очолює молодіжну команду Реала.

Найближчим часом керівництво Реала планує провести переговори з Моурінью.

Раніше, вболівальники Реала звинувачують Зідана у невдачах Реала.