Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану

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Динамо мінімально перемогло Мальме
Вчора 21:45 1597
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
Вчора 23:52 1045
Динамо - Мальме 1:0. Як це було
Вчора 21:45 10902
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 07:30 1247
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 06:48 3697
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
18.09.2019 23:51 1883
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
18.09.2019 23:50 13052 1
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
18.09.2019 23:40 3674
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
18.09.2019 18:39 8077
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
18.09.2019 17:54 922
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Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 993
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1087
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2904
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4506 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3373
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4756
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 599
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1867
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2961 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1780
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Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану

Сьогодні 15:39 538 0
Моурінью може повернутися до Реала
Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану
#Моурінью, #Реал

Джерело - sport.ua.

Розгромна поразка в Лізі чемпіонів від ПСЖ (0:3) помітно похитнула позиції Зінедіна Зідана на посту головного тренера Реала.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво Реала вже визначилося з кандидатурами тренерів, які можуть замінити Зідана в разі звільнення.

У шорт-лист мадридського клубу входять Жозе Моурінью, який вже тренував Реал в 2010-2013 роках, Массімільяно Аллегрі і легенда клубу Рауль Гонсалес, який зараз очолює молодіжну команду Реала.

Найближчим часом керівництво Реала планує провести переговори з Моурінью.

Раніше, вболівальники Реала звинувачують Зідана у невдачах Реала.

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