Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану

Джерело - sport.ua.
Розгромна поразка в Лізі чемпіонів від ПСЖ (0:3) помітно похитнула позиції Зінедіна Зідана на посту головного тренера Реала.
Про це повідомляє Marca.
Керівництво Реала вже визначилося з кандидатурами тренерів, які можуть замінити Зідана в разі звільнення.
У шорт-лист мадридського клубу входять Жозе Моурінью, який вже тренував Реал в 2010-2013 роках, Массімільяно Аллегрі і легенда клубу Рауль Гонсалес, який зараз очолює молодіжну команду Реала.
Найближчим часом керівництво Реала планує провести переговори з Моурінью.
Раніше, вболівальники Реала звинувачують Зідана у невдачах Реала.