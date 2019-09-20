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Буяльський: Почав грати вище

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Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Мальме
Буяльський: Почав грати вище
#Динамо, #Буяльський, #Мальме

Джерело - footballhub.com.ua.

Віталій Буяльський вказав на дискомфорт через нову позицію на полі у матчі із Мальме.

Про це розповів сам гравець.

"Був упевнений, що не програємо, будуть моменти і заб'ємо.

Трохи змінилася моя позиція, вище почав грати. Не дуже зручно, але буду виконувати те, що вимагає тренер. Постараюся прогресувати.

Десь в останній момент якась метушня, можливо не вистачає досвіду, який повинен бути. Тому що, коли виходиш один на один, треба бути спокійним і пробити повз воротаря", - розповів Буяльський.

Раніше, Шепелєв вказав на вирішальну настанову Михайличенка.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме. 

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