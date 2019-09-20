Віталій Буяльський вказав на дискомфорт через нову позицію на полі у матчі із Мальме.

Про це розповів сам гравець.

"Був упевнений, що не програємо, будуть моменти і заб'ємо.

Трохи змінилася моя позиція, вище почав грати. Не дуже зручно, але буду виконувати те, що вимагає тренер. Постараюся прогресувати.

Десь в останній момент якась метушня, можливо не вистачає досвіду, який повинен бути. Тому що, коли виходиш один на один, треба бути спокійним і пробити повз воротаря", - розповів Буяльський.