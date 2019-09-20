Джерело - footballhub.com.ua.
Віталій Буяльський вказав на дискомфорт через нову позицію на полі у матчі із Мальме.
Про це розповів сам гравець.
"Був упевнений, що не програємо, будуть моменти і заб'ємо.
Трохи змінилася моя позиція, вище почав грати. Не дуже зручно, але буду виконувати те, що вимагає тренер. Постараюся прогресувати.
Десь в останній момент якась метушня, можливо не вистачає досвіду, який повинен бути. Тому що, коли виходиш один на один, треба бути спокійним і пробити повз воротаря", - розповів Буяльський.
Раніше, Шепелєв вказав на вирішальну настанову Михайличенка.
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.