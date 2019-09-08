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Сьогодні, 8 вересня, відбулися матчі 8 туру Першої ліги.
Чемпіонат України, Перша ліга
8 тур, 8 вересня
Балкани - Авангард 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Демченко, 0:2 - 21 Бородай
Черкащина - Металург 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Сарапій, 0:2 - 77 Загоруйко, 0:3 - 90 Загоруйко
Агробізнес - Гірник-Спорт 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Груша, 2:0 - 36 Черненко, 3:0 - 58 Сікорський, 4:0 - 73 Черненко
Кремінь - Прикарпаття 3:4 (2:3)
Голи: 0:1 - 11 Дитько, 1:1 - 18 Сафонов, 1:2 - 20 Худобяк, 2:2 - 33 Єрмаченко, 2:3 - 36 Худобяк, 2:4 - Кузьмін, 3:4 - 72 Локтіонов
Рух - Чорноморець 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Климчук, 2:0 - 84 Климчук(П)
Інгулець - Волинь 0:0