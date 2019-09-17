Барселона продовжить контракт із 16-річним дебютантом

Джерело - football24.ua.
Барселона погодила продовження контракту з 16-річним нападником Ансу Фаті.
Про це повідомляє Catalunya Radio.
Нова угода буде розрахована на 5 років. Фаті отримає підписаний бонус в розмірі 700 тис євро.
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При цьому оклад гравця з кожним роком буде зростати на 250 тисяч євро.
Раніше Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.