Барселона продовжить контракт із 16-річним дебютантом

Керівництво Барселони вразив дебют Ансу Фаті за першу команду

Барселона погодила продовження контракту з 16-річним нападником Ансу Фаті.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Нова угода буде розрахована на 5 років. Фаті отримає підписаний бонус в розмірі 700 тис євро.

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При цьому оклад гравця з кожним роком буде зростати на 250 тисяч євро.

Раніше Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.