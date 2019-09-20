Циганков: Сподіваюся, що надалі буде легше

Перемога над Мальме для Динамо у першому турі Ліги Європи має дуже величезне значення.

Про це заявив півзахисник Динамо Віктор Циганков.

"Безумовно, не могли виграти шість матчів поспіль, тому ця перемога, як ковток свіжого повітря для команди, для уболівальників. Шалено радий, що вдалося забити гол і перемогти.

Ми вивчали цю команду і знали, чого від неї очікувати. До того ж грали з ними взимку на зборах. Знаємо цю команду. У Динамо є своя структура гри, якої ми повинні дотримуватися. Виконувати передматчеві установки.

Зараз такий час, що ця перемога має величезне значення для уболівальників, перш за все. Сподіваюся, що надалі буде легше. Ми будемо віддавати всі сили заради перемог. Адже розуміємо, за яку команду граємо", - сказав Циганков.