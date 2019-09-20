Михайличенко: Будемо жити в ігровому ритмі

У Динамо немає розмежування на внутрішній чемпіонат і Лігу Європи.

Про це наставник киян Олексій Михайличенко заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Безумовно, у нас зараз немає розмежування на внутрішній чемпіонат і Лігу Європи. Кожна гра для нас дуже важлива, і результат кожної гри дуже важливий. У цей період конструктивних тренувань буде мало або взагалі не буде, оскільки команда повинна, перш за все, відновитися у фізичному та психологічному плані. Будемо жити в ігровому ритмі. На перший план виходить та робота, яку ми виконали до цього. Зараз будемо пожинати її плоди", - зазначив Михайличенко.