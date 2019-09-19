Гравці київського Динамо виконали настанови головного тренера Олексія Михайличенка у матчі проти Мальме.

Про це розповів Беньямін Вербич.

"Звичайно, це не було дуже добре, що ми не могли виграти шість матчів поспіль. Ми були зобов'язані перемогти сьогодні, це зіграє величезну роль для нашої психології. Тепер все має піти трохи простіше.

Ми контролювали гру, в захисті зіграли дуже здорово. Тренер сказав в перерві, що нам потрібно грати швидше, переводити м'яч з флангу на фланг, ми робили те, що він говорив, тому забили гол і створили купу моментів", - відзначив Вербич.