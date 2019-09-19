Вольфсбург - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Олександрія розпочинає сезон Ліги Європи виїзним матчем проти Вольфсбурга.
Стартові склади команд:
Вольфсбург: Перван – Кнохе, Гілявогі, Тіссеран – Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссільйон – Брекало, Мехмеді – Вегхорст
Запасні: Менцель, Вілліам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Віктор
Актуально: Олександрія скасувала тренування перед матчем Ліги Європи
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Довгий – Лучкевич, Третьяков – Сітало
Запасні: Білик, Ковалець, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрік, Задерака
Нагадаємо, коментатор прогнозує впевнену перемогу Вольфсбурга над Олександрією.