Олександрія скасувала тренування перед матчем Ліги Європи

Олександрія не буде проводити вечірнє тренування

Тренерський штаб прийняв рішення скасувати тренування перед матчем з Вольфсбургом через запізнення.

Українська команда прибула в готель на матч Ліги Європи проти Вольфсбурга з 2-годинним запізненням. Це пов’язано із затримкою авіарейсів та чергами на паспортному контролі.

У зв’язку із цим було прийнято рішення про скасування вечірнього тренування команди.

Матч Вольфсбург - Олександрія відбудеться 19 вересня о 21.50.

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.