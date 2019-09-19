Російський коментатор прогнозує впевнену перемогу Вольфсбурга над Олександрією

Дебютний матч для Олександрії на груповому етапі Лізі Європи буде дуже складним.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Дебютний матч для українського клубу в Лізі Європи. Він відразу потрапив в груповий турнір. Тільки зараз починає свою подорож.

Досить складно проектувати нинішній чемпіонат України на те, з чим доведеться зіткнутися Олександрії у Лізі Європи. І перший матч для українців в досить гарячому місті, нехай в Вольфсбурзі іноді і бувають проблеми з відвідуваністю через пізній початок матчів в будні дні. Там свою команду підтримувати вміють.

Дуже важка гра буде для українського клубу. Вольфсбург - сильна команда, вона захоче перемогти, почати турнір з набору трьох очок. Виберу ставку - "перемога Вольфсбурга з форою (-2)" за 2,04. Є підстраховка у вигляді повернення, але коефіцієнт досить великий", - сказав Андронов.