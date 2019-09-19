Леонід Буряк прокоментував наступний матч київського Динамо6

Київське Динамо очікує важкий матч проти шведського Мальме у Лізі Європи.

Про це розповів екс-гравець і тренер Динамо Леонід Буряк.

"Шведи – це другі німці. Мальме – організована команда, з якою буде важко грати. Збірна Швеції завжди на доволі високому рейтинговому місці, місцеві футболісти проходять хорошу футбольну школу. Ми свого часу з Мальме також грали. Це були непрості матчі", – розповів Буряк.

Раніше повідомлялося, що у Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи.

Нагадаємо, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.