Президента Динамо тривалий час переконували перейти на українську.

Про це розповів директор департаменту по зв'язках із ЗМІ Динамо Микола Несенюк.

"Я до Ярмоленко ставився дуже добре. Але я побачив, як він погано дає інтерв'ю англійською, і мені стало дивно, англійською погано ти можеш розмовляти, а українською не можеш. Проблеми немає. Ось у Зеленського ця проблема зникла, заговорив українською.

Циганков зі мною розмовляє українською. А Ігор Суркіс? Ні. Я його переконував багато разів, але йому важко", - розповів Несенюк.