Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря

Несенюк порівняв Ігоря Суркіса та Ріната Ахметова

Голову департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Миколу Несенюка цікавить чи все в порядку з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

Про це Несенюк зізнався у програмі ТаТоТаке.

"Хочеться дізнатися, чи все в порядку з Ахметовим, 5 років його не бачили. Чи не постановчо. Ось Суркіс ходить на футбол, видно, що ось він стоїть, інтерв'ю дає. Гельзін ходить на футбол, хтось ще. А Ахметов... Різниця між Суркісом та Ахметовим? Хоча б тим, що він ходить на футбол і не ховається від людей. Абсолютно не погоджуюся, що Суркіс - олігарх. Це те саме, що порівнювати, що у мене є машина, і у Коломойського теж. Це ж не означає, що ми на рівні, просто машини різні", - сказав Несенюк.

Раніше, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.