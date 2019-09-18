Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря

Мій профіль
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open
Сьогодні 15:53 778
ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 393
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 993
Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН
Сьогодні 01:49 383
Наполі переграло Ліверпуль, Зальцбург розгромив Генк. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів.
Вчора 23:57 1399
Гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог
Вчора 18:58 6851 2
Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу
Вчора 16:01 956
Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 06:38 1640
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
16.09.2019 19:53 1833
Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані
16.09.2019 16:10 1826
Навколо спорту
Блоги
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 981
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2787
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4382 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3256
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4599
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 484
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1762
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2863 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1679
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2017
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Бокс Хопкінс: Пакьяо може побити мій рекорд 40
15:53 Теніс Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open 778
15:48 Футбол Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 67
15:43 Футбол Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря 91
15:32 Теніс Ястремська програла у парному розряді на турнірі в Осаці 291
15:21 Футбол Помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Ріксен 125
15:17 Футбол У Києві відбудуться два матчі Супербола: онлайн-трансляція 97
15:08 Футбол Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко 311
14:53 Футбол Шахтар U-19 програв у 1 турі молодіжної ліги УЄФА 387
14:38 Футбол Петров: Якщо у президента Динамо сидіти цілодобово, то можна стати віце-президентом клубу 332
14:20 Футбол Пятенко назвав трьох аутсайдерів Першої ліги 181
14:17 Футбол Відомий гурт виконає гімн Ліги Європи перед матчем Динамо - Мальме 190
14:02 Бокс Мак-Грегор у грудні може провести боксерський поєдинок 208
13:45 Олімпійські ігри-2020 Українська борчиня здобула ліцензію на Олімпійські ігри 189
13:38 Блог Фанати Боруссії влаштували крутий перформанс на матчі проти Барселони 158
13:28 Футбол Півзахисник Мальме: Серія невдач Динамо мало про що говорить 135
13:10 Теніс Костюк стартувала з перемоги на турнірі у Франції 435
13:04 Блог Голден Стейт представив новий комплект форми 196
12:55 Футбол Роналду: Я заслуговую більше нагород, ніж Мессі 440
12:40 Футбол Ван Дейк спростував чутки про продовження контракту з Ліверпулем 434
12:25 Бокс Джошуа: Люди кажуть, що програв, але я називаю це випадковістю 185 1
12:12 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 334
12:08 Баскетбол Бостон підписав екс-форварда Маямі 136
11:56 Пряма трансляція Шахтар - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 814
11:55 Пряма трансляція ПСЖ - Реал Мадрид: онлайн-трансляція. LIVE 271

Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря

Сьогодні 15:43 91 0
Несенюк порівняв Ігоря Суркіса та Ріната Ахметова
Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря
#Несенюк, #Суркіс

Джерело - football24.ua.

Голову департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Миколу Несенюка цікавить чи все в порядку з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

Про це Несенюк зізнався у програмі ТаТоТаке.

"Хочеться дізнатися, чи все в порядку з Ахметовим, 5 років його не бачили. Чи не постановчо. Ось Суркіс ходить на футбол, видно, що ось він стоїть, інтерв'ю дає. Гельзін ходить на футбол, хтось ще. А Ахметов...

Різниця між Суркісом та Ахметовим? Хоча б тим, що він ходить на футбол і не ховається від людей.

Абсолютно не погоджуюся, що Суркіс - олігарх. Це те саме, що порівнювати, що у мене є машина, і у Коломойського теж. Це ж не означає, що ми на рівні, просто машини різні", - сказав Несенюк.

Раніше, гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Коментарі ()