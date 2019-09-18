Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко

Мій профіль
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open
Сьогодні 15:53 767
ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 393
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 993
Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН
Сьогодні 01:49 383
Наполі переграло Ліверпуль, Зальцбург розгромив Генк. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів.
Вчора 23:57 1398
Гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог
Вчора 18:58 6851 2
Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу
Вчора 16:01 956
Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 06:38 1640
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
16.09.2019 19:53 1833
Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані
16.09.2019 16:10 1826
Навколо спорту
Блоги
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 981
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2787
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4382 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3255
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4599
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 484
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1762
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2863 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1679
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2017
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Бокс Хопкінс: Пакьяо може побити мій рекорд 34
15:53 Теніс Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open 767
15:48 Футбол Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 61
15:43 Футбол Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря 87
15:32 Теніс Ястремська програла у парному розряді на турнірі в Осаці 289
15:21 Футбол Помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Ріксен 120
15:17 Футбол У Києві відбудуться два матчі Супербола: онлайн-трансляція 95
15:08 Футбол Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко 311
14:53 Футбол Шахтар U-19 програв у 1 турі молодіжної ліги УЄФА 386
14:38 Футбол Петров: Якщо у президента Динамо сидіти цілодобово, то можна стати віце-президентом клубу 332
14:20 Футбол Пятенко назвав трьох аутсайдерів Першої ліги 180
14:17 Футбол Відомий гурт виконає гімн Ліги Європи перед матчем Динамо - Мальме 189
14:02 Бокс Мак-Грегор у грудні може провести боксерський поєдинок 207
13:45 Олімпійські ігри-2020 Українська борчиня здобула ліцензію на Олімпійські ігри 189
13:38 Блог Фанати Боруссії влаштували крутий перформанс на матчі проти Барселони 158
13:28 Футбол Півзахисник Мальме: Серія невдач Динамо мало про що говорить 135
13:10 Теніс Костюк стартувала з перемоги на турнірі у Франції 435
13:04 Блог Голден Стейт представив новий комплект форми 195
12:55 Футбол Роналду: Я заслуговую більше нагород, ніж Мессі 440
12:40 Футбол Ван Дейк спростував чутки про продовження контракту з Ліверпулем 433
12:25 Бокс Джошуа: Люди кажуть, що програв, але я називаю це випадковістю 185 1
12:12 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів 334
12:08 Баскетбол Бостон підписав екс-форварда Маямі 136
11:56 Пряма трансляція Шахтар - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 814
11:55 Пряма трансляція ПСЖ - Реал Мадрид: онлайн-трансляція. LIVE 271

Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко

Сьогодні 15:08 311 0
Несенюк про розслідування щодо братів Суркісів
Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко
#Несенюк, #Суркіс, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк не вважає злочином транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі ТаТоТаке.

"Наскільки знаю, коли Григорій Суркіс покинув ФФУ, він залишив звітність, де до копійки були розписані всі витрати. Чому Павелко та інші мовчать кілька років? Хай би вже розкрили, якщо це злочин.

Така схема не є порушенням. Я впевнений, що після відходу Суркіса гроші з офшору потрапляли у федерацію", – сказав Несенюк.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало розслідування, де вияснило, що УЄФА надсилав гроші, призначені для УАФ, в британський офшор Newport Management Limited, пов'язаний з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Раніше повідомлялося, що гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

Коментарі ()