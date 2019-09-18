Несенюк: якщо транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса є злочином, то чому мовчить Павелко

Несенюк про розслідування щодо братів Суркісів

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк не вважає злочином транш УЄФА для УАФ в офшор Суркіса.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі ТаТоТаке.

"Наскільки знаю, коли Григорій Суркіс покинув ФФУ, він залишив звітність, де до копійки були розписані всі витрати. Чому Павелко та інші мовчать кілька років? Хай би вже розкрили, якщо це злочин. Така схема не є порушенням. Я впевнений, що після відходу Суркіса гроші з офшору потрапляли у федерацію", – сказав Несенюк.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Der Spiegel опублікувало розслідування, де вияснило, що УЄФА надсилав гроші, призначені для УАФ, в британський офшор Newport Management Limited, пов'язаний з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Раніше повідомлялося, що гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.