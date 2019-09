Півзахисникові Динамо зробили операцію

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд переніс операцію.

Про це повідомив сам футболіст у Twitter.

Operation done 😊 no more metal inside my foot now. So happy 🙌🏽 can't wait to be back on the pitch for kyiv ❤️@DynamoKyiv @dynamokyiven pic.twitter.com/ECQmJ4EKdZ