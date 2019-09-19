Динамо - Мальме. ОНЛАЙН

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Мальме (Мальме, Швеція)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Київ, НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Київське Динамо зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти шведського Мальме. Гра відбудеться 19 вересня, о 19:55 у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме, починаючи з 19:55.