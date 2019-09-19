Динамо - Мальме 1:0. Як це було

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Мальме (Мальме, Швеція)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Київ, НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Матч завершується, Динамо все ж дотисло Мальме і здобуло першу перемогу в Лізі Європи.

90' Притислося Динамо до своїх воріт, Мальме активно атакує.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Тактична заміна від Михайличенка: Караваєв вийшов на поле замість Циганкова.

89' Остання заміна у гостей: Рослер кинув в бій Ромена Галля!

88' Миколенко навісив з лівого фланга, Буяльський головою пробив по воротах, але прямо у воротаря.

86' Гідна відповідь від Мальме: пішов простріл з лівого флангу, Антонссон в дотик пробив метрів з 10-ти, але не влучив у ворота!

84' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед! Віталій відгукнувся на класну передачу Шепелєва, і точно пробив в ближній нижній кут!

83' Левицькі жорстко зіграв проти Миколенка, але все було в рамках правил. Віталій намагався прострілити, а Оскар класно виконав підкат!

82' Циганков пробив здалеку, Далін впорався, Буяльський підсік м'яч, а той перелетів і ворота, і воротаря. Навіть, якщо б Віталій забив, гол б суддя не зарахував, адже лінійний арбітр зафіксував офсайд.

80' Сидорчук закинув м'яч в шрафний майданчик суперника, але Бесєдін не встиг до м'яча, який швидко набрав прискорення.

78' Гості відсунули гру від своїх воріт, м'яч тримається в центрі поля.

76' Вербич прострілив з лівого флангу, шведи легко відбилися.

74' Друга заміна у Мальме: замість Нільсена в гру вступив Маркус Антонссон.

73' Перша заміна у господарів: замість Родрігеша на полі з'явився Артем Бесєдін!

72' Циганков увірвався в штрафну суперника, вийшов на ударну позицію, але як же холоднокровно проти нього зіграв Сафарі, чисто вибивши м'яч у підкаті

70' Розенберг отримав пас з глибини, але суддя справедливо зупинив гру, зафіксувавши офсайд.

68' Циганков вивів себе на ударну позицію на правому краю штрафного майданчика, але влучив у захисника.

66' Крістіансен зупинив атаку Динамо, вдаривши опонента ліктем в груди, за що і була показана жовта картка!

65' Крістіансен розігнав контратаку своєї команди, віддав лівіше на Розенберга, а той не наважився на удар, і виконав простріл на дальню штангу, але партнер не встиг замкнути

63' Ще один кутовий заробили кияни після подачі Кендзьори з правого флангу. Циганков виконав хитру подачу на лінію штраної площі. Буяльський пробив головою, але вийшло слабо.

62' Крістіансен збив Буяльського. Циганков виконав класну подачу в штрафну площу, Нільсен ногою вибив м'яч на кутовий, випередивши Шабанова.

60' Суддя провів бесіду з Шабановим і Бенгтссон, які почали штовхатися в штрафному майданчику Динамо перед подачею з кута поля.

58' Пішла подача з лівого флангу, Родрігеш п'ятою скинув м'яч на Буяльського, а то з 7-ми метрів пробив у воротаря

57' Вербич виконав стандарт прямим ударом по воротах, Далін зреагував.

55' Беіхмо руками відштовхнув Родрігеша в пару метрах від штрафного майданчика.

54' Вербич не став чекати свистка арбітра, і вирішив розіграти стандарт, але Ставрев за це нагородив Беньяміна жовтою карткою.

53' Беіхмо поставив підніжку Вербичу.

52' Левицькі прийняв м'яч на себе після спроби Кендзьори зробити навісну передачу.

51' Шведи включили глибокий і активний пресинг.

50' Фол в центрі поля: Буяльський затоптав опонента.

48' Після навісної подачі з лівого флангу на ударній позиції опинився захисник Мальме - Беіхме, але його постріл головою прийшовся повз ворота.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено. Динамо атакувало значно більше, однак дійсно гострих моментів господарі не створили.

45' Крістіансен виявився на ударній позиції, але влучив у Шабанова, потім м'яч відскочив до Розенберга, який намагався пробити через себе, але не вийшло.

43' Крістіансен вирішив пробити здалеку, але влучив у спину одному із захисників Динамо.

41' Фол у центрі поля: Розенберг завалив Сидорчука.

39' Шабанов грубо помилився в центрі поля! Неточна передача привела до небезпечного моменту, але удар Левицькі припав прямо в руки Бойко.

38' Шведи всією командою відійшли на свою половину поля, абсолютно не замислюючись про атаки.

36' Уже почали нудьгувати глядачі. На стадіоні тиша, на полі нічого цікавого не відбувається.

34' Проти Кадара зіграли жорстко, суддя не побачив порушення правил, але контратака у Мальме не вийшла.

32' Шведи явно приїхали за нічиєю, а ось Динамо намагається створювати моменти, але поки виходить не дуже добре.

30' Кияни продовжують контролювати м'яч, і все частіше доводять атаки до фланговим подач.

28' Родрігеш поборовся за верховий м'яч, і той відлетів до Буяльського, який вистрілив з 23-х метрів, але не влучив у нижній правий кут

26' Циганков руками притримав Сафарі. Штрафний удар для гостей.

25' Миколенко виконав незрозумілу подачу в центр, на лінію штрафного майданчика, там нікого з партнерів не виявилося.

24' Беіхмо руками притримав тікаючого Вербича.

23' Миколенко занадто сильно віддав передачу низом у штрафний майданчик, Родрігеш до м'яча не встиг.

21' Родрігеш розігнав атаку Динамо, пройшов двох, а потім закинув м'яч в центр, але ні кого з партнерів там не виявилося.

19' Циганков технічно прийняв м'яч на правому краю штрафного майданчика, але потім невдало виконав чи то простріл, чи то удар: м'яч полетів високо і повз ціль.

18' Вербич з розвороту завдав удару по воротах Мальме, але не влучив у лівий нижній кут.

16' Далін був змушений вибити м'яч далеко вперед, але там крім захисників Динамо ні кого не було.

14' Крістіансен опинився на газоні, але суддя показав, що йому потрібно підніматися, порушення не було, підкат проти нього був чистим.

12' Баширу ціною порушення правил зупинив прохід Шепелєва лівим флангом. Поки без жовтої картки.

11' Швидка атака від Мальме: Рікс отримав м'яч на лівому фланзі, протягнув його в штрафну Динамо, але не встиг пробити по воротах, Бойко його випередив.

9' Поки обидві команди діють спокійно, придивляються один до одного.

7' Баширу закинув м'яч по лівому флангу на Траустасона, а він заробив кутовий зліва. Після подачі з кута поля шведи порушили правила проти Бойка, який виявився першим на м'ячі.

5' Кияни продовжують володіти м'ячем в центрі поля. НСК Олімпійський заповнений сьогодні відсотків на 20.

4' Миколенко виконав навісну передачу з лівого флангу, захисники Мальме легко м'яч вибили.

2' Бойко вибив м'яч далеко вперед, Родрігеш прийняв м'яч, але потім упустив його за бокову лінію. У перші хвилини перевага у господарів поля.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги Європи!

Визначилися стартові склади команд

Київське Динамо зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти шведського Мальме. Гра відбудеться 19 вересня, о 19:55 у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме, починаючи з 19:55.