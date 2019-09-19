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Динамо - Мальме 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:00 2484 0
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме
Динамо - Мальме 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Мальме (Мальме, Швеція)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Київ, НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

16' Далін був змушений вибити м'яч далеко вперед, але там крім захисників Динамо ні кого не було.

14' Крістіансен опинився на газоні, але суддя показав, що йому потрібно підніматися, порушення не було, підкат проти нього був чистим.

12' Баширу ціною порушення правил зупинив прохід Шепелєва лівим флангом. Поки без жовтої картки.

11' Швидка атака від Мальме: Рікс отримав м'яч на лівому фланзі, протягнув його в штрафну Динамо, але не встиг пробити по воротах, Бойко його випередив.

9' Поки обидві команди діють спокійно, придивляються один до одного.

7' Баширу закинув м'яч по лівому флангу на Траустасона, а він заробив кутовий зліва. Після подачі з кута поля шведи порушили правила проти Бойка, який виявився першим на м'ячі.

5' Кияни продовжують володіти м'ячем в центрі поля. НСК Олімпійський заповнений сьогодні відсотків на 20.

4' Миколенко виконав навісну передачу з лівого флангу, захисники Мальме легко м'яч вибили.

2' Бойко вибив м'яч далеко вперед, Родрігеш прийняв м'яч, але потім упустив його за бокову лінію. У перші хвилини перевага у господарів поля.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги Європи!

Визначилися стартові склади команд

Київське Динамо зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти шведського Мальме. Гра відбудеться 19 вересня, о 19:55 у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. 

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням. 

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо - Мальме, починаючи з 19:55.

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