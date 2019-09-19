Пятов: Мораєс мав відмінний момент

Донецький Шахтар при рахунку 0:1 міг переломити хід матчу першого туру Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Про це заявив голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Вже після третього м'яча все стало зрозуміло. Адже за рахунку 0:1 у нас був відмінний момент у Мораєса, щоб зрівняти результат, але ми його не використали. Можливо, якщо б забили, знайшли б ще свій шанс. А так, за кілька хвилин, пропустили у свої. Втім, ми і далі мали кілька моментів, щоб скоротити відставання. Але коли рахунок став 0:3, було ясно, що нам вже не відігратися", - зазначив Пятов.