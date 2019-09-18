Тайсон намірився перейти у інший клуб

Капітан Шахтаря Тайсон хоче піти із клубу у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.

31-річний гравець попросив керівництво "гірників" відпустити його у зимове трансферне вікно у разі, якщо інтерес до футболіста збереже Мілан.

Відзначимо, що Мілан влітку пропонував 20 млн євро за Тайсона, а потім оренду із зобов'язанням викупу за 25 млн, однак Шахтар був непохитним у своїй готовності відпустити хавбека тільки за 30 млн євро, що є клаусулою футболіста.

Нагадаємо, Каштру анонсував вихід Тайсона на матч проти Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Тайсон не заслуговує на капітанську пов’язку у Шахтарі.