Джерело - sport.ua.
Капітан Шахтаря Тайсон хоче піти із клубу у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Calciomercato.
31-річний гравець попросив керівництво "гірників" відпустити його у зимове трансферне вікно у разі, якщо інтерес до футболіста збереже Мілан.
Відзначимо, що Мілан влітку пропонував 20 млн євро за Тайсона, а потім оренду із зобов'язанням викупу за 25 млн, однак Шахтар був непохитним у своїй готовності відпустити хавбека тільки за 30 млн євро, що є клаусулою футболіста.
Нагадаємо, Каштру анонсував вихід Тайсона на матч проти Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Тайсон не заслуговує на капітанську пов’язку у Шахтарі.