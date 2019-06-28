Зеленський присвоїв Петракову звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України

Заслужене звання Петракова

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесним званням головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Відповідно до указу глави держави з нагоди Дня Конституції України, український фахівець отримав звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20.

Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.

Джерело - ua.tribuna.com.