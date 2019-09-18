Претендувати на перемогу у Лізі чемпіонів можуть Барселона, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Про це розповів легенда Барселони та наставник катарського Аль-Садда Хаві Ернандес.

"Крім Барселони фаворитами цього сезону я вважаю Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Ми вже знаємо, що Ліверпуль володіє всіма якостями, щоб перемогти в Лізі чемпіонів. Це дуже сильна команда. Що стосується Сіті, після двох титулів чемпіона Англії, думаю, для Пепа в цьому сезоні пріоритетом буде перемога в Лізі чемпіонів.

Ніколи не знаєш, що станеться далі, але я бачу в цих трьох клубах потенційних переможців", – розповів Хаві.