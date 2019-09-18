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Ліга чемпіонів. Олімпіакос відігрався у Тоттенгема, Брюгге не зміг переграти Галатасарай

Сьогодні 21:47 293 0
Олімпіакос зміг врятуватися у матчі проти Тоттенгема
Ліга чемпіонів. Олімпіакос відігрався у Тоттенгема, Брюгге не зміг переграти Галатасарай
#Олімпіакос, #Тоттенгем, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, були зіграні перші матчі другого ігрового дня групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

У другий ігровий день Тоттенгем на виїзді активно розпочав матч проти Олімпіакоса та вже до 30 хвилини забив два м’ячі, відзначився Кейн та Лукас. Господарі наприкінці першого тайми змогли відквитати один гол, а на початку другої половини зрівняли рахунок.

В свою чергу матч Брюгге – Галатасарай завершився у нульову нічию.

Ліга чемпіонів УЄФА

1-й тур, 18 вересня

Група А

Брюгге – Галатасарай 0:0 (0:0)

Група В

Олімпіакос – Тоттенгем 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 26 Кейн (пенальті), 0:2 – 30 Лукас, 1:2 – 44 Поденсе, 2:2 – 54 Вальбуена

Нагадаємо, Тайсон вийде у стартовому складі проти Манчестер Сіті.

Раніше, Наполі переграв Ліверпуль.

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