Тайсон вийде у стартовому складі проти Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє у 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Стали відомі стартові склади команд:Донецький Шахтар зіграє у 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Шахтар: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Патрік - Марлос, Тайсон, Соломон - Мораес.
Запасні: Шевченко, Бутко, Бондар, Маркос, Дентіньо, Коноплянка, Коваленко.
Манчестер Сіті: Едерсон - Уокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко - Гюндоган, Родрі - Марез, Де Брюйне, Стерлінг - Жезус.
Запасні: Браво, Агуеро, Бернарду Сілва, Давид Сілва, Менді, Канселье, Е. Гарсія.
Нагадаємо, Тайсон хоче взимку покинути Шахтар.
Раніше повідомлялося, що Тайсон не заслуговує на капітанську пов’язку у Шахтарі.