Тайсон вийде у стартовому складі проти Манчестер Сіті

Лідер Шахтяря у стартовому складі команди

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє у 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Стали відомі стартові склади команд:Донецький Шахтар зіграє у 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Шахтар: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Патрік - Марлос, Тайсон, Соломон - Мораес.

Запасні: Шевченко, Бутко, Бондар, Маркос, Дентіньо, Коноплянка, Коваленко.

Манчестер Сіті: Едерсон - Уокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко - Гюндоган, Родрі - Марез, Де Брюйне, Стерлінг - Жезус.

Запасні: Браво, Агуеро, Бернарду Сілва, Давид Сілва, Менді, Канселье, Е. Гарсія.

Нагадаємо, Тайсон хоче взимку покинути Шахтар.

Раніше повідомлялося, що Тайсон не заслуговує на капітанську пов’язку у Шахтарі.