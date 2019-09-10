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Циганик: Тайсона будуть продовжувати виховувати

Сьогодні 19:24 680 0
Циганик про поведінку Тайсона
Циганик: Тайсона будуть продовжувати виховувати
#Циганик, #Тайсон

Джерело - football24.ua.

Голкіпер Андрій Пятов заслуговує на капітанську пов'язку у донецькому Шахтарю.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в програмі Циганик LIVE.

"Поведінка Тайсона не личить капітану команди, яка грає в Лізі чемпіонів. Не зовсім розумію, чим Пятов не заслуговує капітанської пов'язки. Думаю, що будуть зміни, Тайсона будуть продовжувати виховувати.

Іншого варіанту немає. Потрібно закусити губи і рухатися вперед. Але Тайсон грає з вогнем. Рано чи пізно в Шахтарі прийдуть до того, що потрібно грати без Тайсона. Зараз він провокує ситуацію, в якій тренеру і керівництву клубу потрібно задуматися. Це ненадійний футболіст. Вони будуть швидше думати, як будувати гру без Тайсона. В такому випадку він залишиться ні з чим.

Така ситуація була в Динамо. Деякі футболісти вважали, що вони важливіші за команду. Приходили тренери, садили їх у запас, а потім приходили гравці, які виступали набагато краще. А ті футболісти губилися і все життя ображалися на тренерів, які, на їхню думку, ламали їм кар'єру. Так може статися і з Тайсоном", – сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що Мілан повернеться до переговорів щодо трансферу Тайсона.

Нагадаємо, Тайсон залишив Україну і полетів до Португалії.

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