Гравці Динамо провели серйозну розмову перед матчем із Мальме у Лізі Європи.

Про це розповів капітан киян Сергій Сидорчук.

"Ми зібралися на шостому поверсі й поговорили досить плідно. Почули те, що хотіли почули. Можливо, не дуже приємна розмова, не всім вона сподобалася. Вирішувалося все як у чоловічому колективі. Після цього ми в теплих стосунках.

Зараз всі розуміють, яка ситуація. Однак важливо знаходити позитив. Треба забути те, що було в УПЛ. Розпочинається новий турнір, ми розпочинаємо з чистого аркуша. Сподіваємося, у Лізі Європи все піде добре", – розповів Сидорчук.