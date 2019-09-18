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Сидорчук: Потрібно забути те, що було в УПЛ

Сьогодні 19:15 523 0
Сергій Сидорчук прокоментував настрій команди
Сидорчук: Потрібно забути те, що було в УПЛ
#Сидорчук, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Гравці Динамо провели серйозну розмову перед матчем із Мальме у Лізі Європи.

Про це розповів капітан киян Сергій Сидорчук.

"Ми зібралися на шостому поверсі й поговорили досить плідно. Почули те, що хотіли почули. Можливо, не дуже приємна розмова, не всім вона сподобалася. Вирішувалося все як у чоловічому колективі. Після цього ми в теплих стосунках.

Зараз всі розуміють, яка ситуація. Однак важливо знаходити позитив. Треба забути те, що було в УПЛ. Розпочинається новий турнір, ми розпочинаємо з чистого аркуша. Сподіваємося, у Лізі Європи все піде добре", – розповів Сидорчук.

Раніше, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

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