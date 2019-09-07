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УЄФА перерахувала близько 380 мільйонів євро, призначених УАФ, офшорній компанії Суркіса

Сьогодні 14:24 570 1
Про офшорну компанія Суркіса
УЄФА перерахувала близько 380 мільйонів євро, призначених УАФ, офшорній компанії Суркіса
#Суркіс, #Динамо

Джерело - 24tv.ua.

УЄФА перераховувала протягом 15 років близько 380 мільйонів євро, призначених Українській асоціації футболу, офшорної компанії президента київського Динамо Ігоря Суркіса.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Видання отримало в розпорядження записку для внутрішнього користування в УЄФА, яку склав 15 грудня 2016 року один з високопоставлених співробітників організації. У записці зазначено, що УЄФА протягом 15 років платила гроші, призначені УАФ, офшорній компанії на Британських Віргінських островах. Компанія називалася Newport Management Limited. У записці підозрюється, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016-му УЄФА відвідувала офіс Динамо, щоб провести перевірку на відповідність клубу правилам фінансового фейр-плей. Тоді аудитори УЄФА виявили, що клуб фінансується третьою особою через офшори на Британських Віргінських островах – компанією Newport Management Limited.

Гроші УЄФА перераховувалися на той же рахунок, з якого співробітникам Динамо виплачувалася зарплата. Усього УЄФА провела платежі з 2002 до 2008 року на суму 50 мільйонів євро та ще близько 400 платежів в період з 2006 до 2016 року на загальну суму 338,6 мільйона євро.

Між компанією Newport Management Limited та УАФ з 1999 року існує агентська угода, вона дає компанії повний контроль над фінансовими операціями асоціації.

Про те, що компанія Newport Management Limited належить Ігорю Суркісу, повідомляється у вироку Вищого суду в Лондоні у 2009 році.

Der Spiegel звернувся у Динамо з проханням прокоментувати цю ситуацію, але у відповідь отримав пояснення, що клуб пройшов численні перевірки з боку податкової служби України, аудиторів УЄФА та інших органів. Також кияни звинуватили видання в порушенні основних етичних принципів журналістики.

Пізніше клуб відповів на другий лист Der Spiegel, відхиливши підозри в незаконному привласненні грошей УЄФА, заявивши, що вони були необґрунтованими й маніпулятивними. Видання хоче провести особисту зустріч з Ігорем Суркісом, але вона буде можлива тільки після повернення президента з відпустки.

В УЄФА підтвердили, що проводили всі платежі для УАФ компанії Newport Management Limited з 1999 до 2016 року. Тільки у 2016 році союз усвідомив, що гроші перераховувалися тією ж компанією, яка належить президенту Динамо, після чого почав проводити платежі на рахунок УАФ в Україні.

Також є версія, що у 2015-му представник УАФ факсом попросив припинити проводити платежі на рахунок Newport Management Limited. Але факс, швидше за все, залишився без уваги УЄФА, гроші продовжували надсилати компанії Newport Management Limited. У 2016 році УЄФА отримала письмовий запит від УАФ з проханням надсилати платежі на рахунок у Кіпрі.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко та Миколенко не потрапили у заявку Динамо у Лізі Європи.

Нагадаємо, нападник Динамо вибув на тривалий термін.

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