Роналду: Я заслуговую більше нагород, ніж Мессі

Джерело - football.ua.
Лідер Барселони Ліонель Мессі мотивує нападника Ювентуса Кріштіану Роналду на здобуття нових нагород.
Про це Роналду заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Хотів би мати більше нагород, ніж Мессі, думаю, я заслуговую цього. Мессі - фантастичний хлопець. Він вже увійшов в історію футболу, але я повинен виграти шість, сім або вісім Золотих м'ячів, щоб перевершити його.
Ми з ним не є друзями, але ми ділили між собою одну сцену протягом 15 років. У мене з ним гарні відносини. Він мотивував мене ставати кращим гравцем, а я - його.
Упевнений, що я вже увійшов в історію футболу завдяки тому, що я зробив", - сказав Роналду.
Раніше Фаті став наймолодшим автором гола і ассисти в одному матчі в історії Прімери.
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.