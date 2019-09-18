Роналду: Я заслуговую більше нагород, ніж Мессі

Лідер Барселони Ліонель Мессі мотивує нападника Ювентуса Кріштіану Роналду на здобуття нових нагород.

Про це Роналду заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Хотів би мати більше нагород, ніж Мессі, думаю, я заслуговую цього. Мессі - фантастичний хлопець. Він вже увійшов в історію футболу, але я повинен виграти шість, сім або вісім Золотих м'ячів, щоб перевершити його.

Ми з ним не є друзями, але ми ділили між собою одну сцену протягом 15 років. У мене з ним гарні відносини. Він мотивував мене ставати кращим гравцем, а я - його.

Упевнений, що я вже увійшов в історію футболу завдяки тому, що я зробив", - сказав Роналду.