Тухель: Матч з Реалом нічого не вирішить

Тухель про свої очікування від матчу з Реалом

Нападник Реала Бензема є одним з найбільш недооцінених гравців у світовому футболі.

Про це наставник ПСЖ Томас Тухель заявив офіційному сайту УЄФА.

"Цей матч нічого не вирішить. Я хочу, щоб ми показали свій футбол, зіграли агресивно і постаралися перемогти. Ми зробили ряд перестановок, ввели до складу новачків і придбали необхідний досвід. Бензема - один з найбільш недооцінених гравців у світовому футболі. Він був центральним нападником Реала 25 років", - вважає Тухель.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ - Реал відбудеться в середу, 18-го вересня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі проти Реала ПСЖ не зможе розраховувати не тільки на Неймара, але і на Кіліана Мбаппе.

Раніше, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.