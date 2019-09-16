Кавані та Мбаппе не зіграють проти Реала

ПСЖ має кадрові проблеми

18 вересня ПСЖ у першому турі Ліги чемпіонів з Реалом не зможе розраховувати на двох лідерів команди.

Про це повідомляє прес-служба паризького клубу.

Едінсон Кавані і Кіліан Мбаппе як і раніше не відновилися після травм. Вони лише в кінці тижня повинні приєднатися до загальної групи.

Також в матчі проти Реала не зіграють Юліан Дракслер і Тіло Керер. Однак навряд чи ці два гравці претендували на місце в старті.

Раніше, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.

Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.