Кавані та Мбаппе не зіграють проти Реала

Джерело - UA-футбол.
18 вересня ПСЖ у першому турі Ліги чемпіонів з Реалом не зможе розраховувати на двох лідерів команди.
Про це повідомляє прес-служба паризького клубу.
Едінсон Кавані і Кіліан Мбаппе як і раніше не відновилися після травм. Вони лише в кінці тижня повинні приєднатися до загальної групи.
Також в матчі проти Реала не зіграють Юліан Дракслер і Тіло Керер. Однак навряд чи ці два гравці претендували на місце в старті.
Раніше, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.
Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.