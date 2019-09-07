Чижевський: Звільнення з Карпат для мене було абсолютно несподіваним

Олександр Чижевський вирішив повністю покинути клуб Карпати, тому що не вважає звільнення справедливим.

Про це він заявив сайту Tribuna.com.

"Після того, як мене звільнили з посади головного тренера, була пропозиція від керівництва клубу. Щоб я залишився у структурі, але я відмовився. Тому що, знаєте, нежданчік те, що звільнили. Спустошення. Розумію, що це несправедливо. Прийняв рішення залишити Карпати.

На якій посаді вам пропонували залишитися в клубі? Помічником спортивного директора, займатися дитячим футболом. Конкретно не обговорювали цю ситуацію. Немаю заборгованостей і матеріальних претензій до клубу.

Ви розумію, чому мене звільнили? Є керівництво клубу, є власник. Їм приймати рішення. Правильне воно чи неправильне, обговорювати не буду. Це їхнє рішення. Для мене воно було абсолютно несподіваним", сказав Чижевський.