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Чижевський: Звільнення з Карпат для мене було абсолютно несподіваним

Сьогодні 15:56 431 1
Чижевський про своє звільнення з Карпат
Чижевський: Звільнення з Карпат для мене було абсолютно несподіваним
#Чижевський, #Карпати

Джерело - sport.ua.

Олександр Чижевський вирішив повністю покинути клуб Карпати, тому що не вважає звільнення справедливим.

Про це він заявив сайту Tribuna.com.

"Після того, як мене звільнили з посади головного тренера, була пропозиція від керівництва клубу. Щоб я залишився у структурі, але я відмовився. Тому що, знаєте, нежданчік те, що звільнили. Спустошення. Розумію, що це несправедливо. Прийняв рішення залишити Карпати.

На якій посаді вам пропонували залишитися в клубі? Помічником спортивного директора, займатися дитячим футболом. Конкретно не обговорювали цю ситуацію. Немаю заборгованостей і матеріальних претензій до клубу. 

Ви розумію, чому мене звільнили? Є керівництво клубу, є власник. Їм приймати рішення. Правильне воно чи неправильне, обговорювати не буду. Це їхнє рішення. Для мене воно було абсолютно несподіваним", сказав Чижевський.

Новим головним тренером став Санжар.

Нагадаємо, Карпати вигнали Мендеса за бійку з одноклубником.

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