Джерело - Чемпіон.
Українські уболівальники не зможуть відвідати виїзний матч відбору Євро-2020 Сербія – України.
Про це повідомляє прес-служба УАФ у Facebook.
Матч Сербія – Україна відбудеться 17 листопада у Бєлграді. Українська асоціація футболу прийняла рішення не реалізовувати свою квоту на даний матч.
Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн.
Відзначимо, що раніше Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія.
Нагадаємо, стартував продаж квитків на матч Україна – Португалія.
Раніше Шевченко назвав проблему збірної України.