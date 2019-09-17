Українські уболівальники не зможуть підтримати національну команду

Джерело - Чемпіон.

Українські уболівальники не зможуть відвідати виїзний матч відбору Євро-2020 Сербія – України.

Про це повідомляє прес-служба УАФ у Facebook.

Матч Сербія – Україна відбудеться 17 листопада у Бєлграді. Українська асоціація футболу прийняла рішення не реалізовувати свою квоту на даний матч.

Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн.

Відзначимо, що раніше Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія.

Нагадаємо, стартував продаж квитків на матч Україна – Португалія.

Раніше Шевченко назвав проблему збірної України.