Стартував продаж квитків на матч Україна - Португалія

Джерело - football.ua.
На кваліфікаційний матч Євро-2020 Україна - Португалія стартував продаж квитків.
Про це повідомляє football.ua.
Продаж квитків буде відбуватися в кілька етапів і виключно на сайті ticketsbox.com.
Перший етап продажів
17 вересня продаж квитків на матч Україна - Португалія буде відкритий тільки для тих уболівальників, які придбали онлайн квитки на матч Україна - Литва, а також для власників Картки вболівальника Укргазбанку.
Власники Картки вболівальника Укргазбанку зможуть придбати квиток за допомогою самої карти.
Ті вболівальники, які придбали квитки на Україна - Литва, отримають листи на електронні адреси з інструкціями з придбання квитків. Власники Картки вболівальника - отримають sms на свої номери мобільних телефонів.
Скористатися своїм правом першочергового придбання квитків можна в період з 17 по 20 вересня 2019 року.
Одночасно кожен, хто придбає квиток на матч Україна - Литва в цей період, також отримає право придбання квитків на матч Україна - Португалія, але тільки в період з 17 по 20 вересня 2019 року.
Другий день продажів
20 вересня стартує другий етап продажу квитків, які залишаться викупленими після першого етапу.
Ціна квитків: від 150 до 800 гривень.
Ще раз звертаємо увагу, що квитки на матч, як завжди, будуть іменними, і перед входом на стадіон буде здійснюватися перевірка наявності квитків та їх звірка з документами. Також, інформуємо, що продажі квитків в касах не буде!
Умови продажу on-line:
● Одна людина може придбати не більше 4-х квитків.
● Для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію і номер паспорта, ІПН, номер мобільного телефону, електронна адреса, дату народження і місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.
● У разі якщо квитки купуються на особу віком до 16-ти років, зазначаються дані свідоцтва про народження.
● Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника будуть відправлені всі іменні електронні квитки для кожної людини окремо.
● Вболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.
● Квитки поверненню та обміну не підлягають.
Скористайтеся своїм правом першочергового придбання квитків на матч Україна - Португалія і вболівайте за головну команду країни в кожному поєдинку!
Матч відбудеться 14 жовтня о 21:45 у Києві на НСК Олімпійський.
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