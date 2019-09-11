У першій половині матчу проти Нігерії збірній України не вистачило балансу.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"У першому таймі нам не вистачало балансу. Було занадто багато помилок, обрізок. Після перерви ми внесли корективи, змінили структуру гри. На другий тайм команда вийшла з твердим наміром забезпечити позитивний результат, і я вдячний гравцям за самовіддачу.

Із нашого боку не було навали, був контроль за рахунок коротких та середніх передач. Можливо, менше стало вривань, але вони були більш ефективні за рахунок того, що м’яч в середині поля рухався дуже добре, ми менше помилялися", – розповів Шевченко.