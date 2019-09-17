Скорочено дискваліфікацію Неймара

Бразилець пропустить ще дві гри

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) скоротив дискваліфікацію Неймара в Лізі чемпіонів з трьох матчів до двох.

Про це повідомляє офіційний сайт CAS.

Таким чином, Неймар зможе взяти участь в матчі третього туру групового етапу проти Брюгге.

Бразильський форвард ПСЖ не допоможе команді в матчах першого туру проти Реала (середа, 18 вересня) і другого туру проти Галатасарая (1 жовтня).

УЄФА дискваліфікувала Неймара за бурхливі протести проти суддівських рішень в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти Манчестер Юнайтед.

У матчі проти Реала ПСЖ не зможе розраховувати не тільки на Неймара, але і на Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.