Скорочено дискваліфікацію Неймара

Джерело - sport.ua.
Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) скоротив дискваліфікацію Неймара в Лізі чемпіонів з трьох матчів до двох.
Про це повідомляє офіційний сайт CAS.
Таким чином, Неймар зможе взяти участь в матчі третього туру групового етапу проти Брюгге.
Бразильський форвард ПСЖ не допоможе команді в матчах першого туру проти Реала (середа, 18 вересня) і другого туру проти Галатасарая (1 жовтня).
УЄФА дискваліфікувала Неймара за бурхливі протести проти суддівських рішень в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти Манчестер Юнайтед.
У матчі проти Реала ПСЖ не зможе розраховувати не тільки на Неймара, але і на Кіліана Мбаппе.
Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.