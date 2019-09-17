Соль: З Динамо у мене більше шансів потрапити до збірної Іспанії

27-річний іспанський нападник Динамо Фран Соль в українського клубу має шанси потрапити до збірної Іспанії.

Про це Соль заявив

"Я хотів зробити новий крок у кар'єрі, спробувати свої сили в єврокубках. Чим більше ти прогресуєш, граєш в більш відомому клубі, тим більше у тебе шансів грати за національну збірну. Віллем II - клуб менш високого рівня, а Динамо знаходиться набагато вище.

Фінанси не були головною складовою мого переїзду в Україну. Я приїхав в Динамо, тому що вони говорили, що я потрібен тут, на мене розраховують в Києві. Вони показали мені небайдужість", - зазначив Соль.