Македонці розсудять Динамо і Мальме

Джерело - UA-футбол.
Матч Ліги Європи між Динамо і Мальме обслужить македонська бригада арбітрів на чолі з Александаром Ставрєвим.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Допомагати на лініях йому будуть Мар'ян Кіровські і Деян Костадінов. Четвертий арбітр - Дімітар Мечкаровскі.
Відзначимо, що Ставрєв вже працював на поєдинку українських клубів, відсудивши в Лізі Європи зустріч Браги і Зорі (2:2) в минулому році.
Матч Динамо - Мальме відбудеться у четвер 19 вересня о 19.55.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.