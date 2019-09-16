Македонці розсудять Динамо і Мальме

Відома бригада арбітрів на матч ЛЄ

Матч Ліги Європи між Динамо і Мальме обслужить македонська бригада арбітрів на чолі з Александаром Ставрєвим.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати на лініях йому будуть Мар'ян Кіровські і Деян Костадінов. Четвертий арбітр - Дімітар Мечкаровскі.

Відзначимо, що Ставрєв вже працював на поєдинку українських клубів, відсудивши в Лізі Європи зустріч Браги і Зорі (2:2) в минулому році.

Матч Динамо - Мальме відбудеться у четвер 19 вересня о 19.55.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.